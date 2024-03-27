Бойцы СВО пришли на ифтар в Соборную мечеть Нижнекамска вместе с семьями

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Накануне участников спецоперации из Нижнекамского района Татарстана и их семьи пригласили на ифтар. Встречу организовали представители Центральной Соборной мечети и муниципалитет. Поддержать солдат и их семьи особенно важно для верующих мусульман в священный месяц Рамадан.

На столах присутствовали всевозможные угощения. Верующие собрались, чтобы принять пищу сразу после захода солнца, так как в дневное время суток люди постятся.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Встречи с военнослужащими и их семьями в мечети проводятся регулярно. В этот же раз их решили пригласить на ифтар в кафе, чтобы пообщаться и поддержать друг друга в непростое время.

Например, военный с позывным Леший приехал домой для прохождения лечения после ранения и контузии.

«Очень приятно, я не ожидал. Спасибо, что пригласили», — сказал боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Некоторые из присутствующих потеряли на фронте своих товарищей, мужей и сыновей. «Конечно, важны такие встречи, для души. Полегче становится», — призналась участница ифтара Миннегуль Миннибаева.

Во время встречи желающие могли обсудить с представителями власти, военкомата и духовенства жизненные или военные проблемы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«У нас уже вошло в традицию встречаться с семьями военнослужащих и семьями погибших. Наша цель — больше общения, духовная поддержка. И без чашечки чая мы никогда не обходились. Сейчас в месяц Рамадан более подходящее время, когда Всевышний особо возлагает [обязанности] на своего раба. И поэтому мы решили сделать ифтар», — пояснил имам-мухтасиб Нижнекамска и Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов.

Завершится ураза 9 апреля. На закате в ночь на 10 апреля верующие отметят праздник разговения — Ураза-байрам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамские юнармейцы изготовили блиндажные свечи для бойцов спецоперации.