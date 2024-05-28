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Бойцы СВО приняли участие в автопробеге в Альметьевске
Сегодня пограничники России отметили профессиональный праздник. В Альметьевске и бывшие, и нынешние военнослужащие, бойцы СВО собрались у Вечного огня и возложили цветы к мемориалу павших.
Митинг продолжился на площади Памяти, а затем состоялся традиционный автопробег по улицам города.
Организация пограничников «Застава», союз ветеранов «Боевое братство», объединения десантников и отслуживших в морфлоте — в новых реалиях членам сообществ пришлось вспомнить свой армейский опыт.
С началом спецоперации они вернулись в Вооруженные силы — контрактниками, добровольцами, пополнили ряды мобилизованных. А кто-то стал волонтером и доставляет гуманитарные грузы на передовую.
Граждане, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту, получают единовременную денежную выплату в размере 505 тысяч рублей от Республики Татарстан и 195 тысяч рублей от Министерства обороны. Общая сумма единовременной выплаты составляет 700 тысяч рублей. Дополнительно при убытии в воинские части военнослужащие получают обмундирование, необходимое для прохождения военной службы.
Отметим, выплаты могут доходить до 1 млн рублей с учетом материальной помощи от муниципалитетов и предприятий. Это касается тех граждан, которые подпишут контракт в первые два летних месяца на территории Татарстана. Он заключается сроком на один год и более. Для этого достаточно обратиться в военкоматы.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Тимура Туманова.
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