Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бойцы СВО получили гуманитарную помощь от земляков Сабинского и Тюлячинского районов РТ
Бойцы из Татарстана, которые сейчас находится в зоне СВО, получили гуманитарную помощь от земляков Сабинского и Тюлячинского районов РТ.
Автоколонну с гумпомощью сопровождал депутат Госсовета республики Назип Хазипов.
В двух фурах весом более 20 тонн отправили стройматериалы, теплую одежду, продукты и технику. В составе колонны также привезли мотоцикл и автомобиль.
В составе делегации, которая доставляла груз - член фракции «Единая Россия» в татарстанском парламенте Назип Хазипов, секретарь Сабинского местного отделения партии, глава района Раис Минниханов, секретарь Тюлячинского местного отделения партии, глава района Айрат Фатхуллин, а также военком Сабинского и Тюлячинского районов Фанис Закиров.
Татарстанское региональное отделение партии работает над формированием 27-й по счету гуманитарной колонны с помощью для жителей подшефных республике Лисичанска и Рубежного. Отправка состоится в ноябре.
За все время СВО реготделение перевезло более 2,5 тысячи тонн помощи в новые регионы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»