Бойцы СВО получили гуманитарную помощь от земляков Сабинского и Тюлячинского районов РТ

Бойцы из Татарстана, которые сейчас находится в зоне СВО, получили гуманитарную помощь от земляков Сабинского и Тюлячинского районов РТ.

Автоколонну с гумпомощью сопровождал депутат Госсовета республики Назип Хазипов.

В двух фурах весом более 20 тонн отправили стройматериалы, теплую одежду, продукты и технику. В составе колонны также привезли мотоцикл и автомобиль.

В составе делегации, которая доставляла груз - член фракции «Единая Россия» в татарстанском парламенте Назип Хазипов, секретарь Сабинского местного отделения партии, глава района Раис Минниханов, секретарь Тюлячинского местного отделения партии, глава района Айрат Фатхуллин, а также военком Сабинского и Тюлячинского районов Фанис Закиров.

Татарстанское региональное отделение партии работает над формированием 27-й по счету гуманитарной колонны с помощью для жителей подшефных республике Лисичанска и Рубежного. Отправка состоится в ноябре.

За все время СВО реготделение перевезло более 2,5 тысячи тонн помощи в новые регионы.