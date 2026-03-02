Бойцы СВО поблагодарили Минэкологии Татарстана за гуманитарную помощь

В Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поступила обратная связь от участников специальной военной операции. Накануне Дня защитника Отечества сотрудники ведомства доставили в Северодонецк седьмой по счёту гуманитарный груз.

Бойцам передали тёплое бельё, перчатки, шапки, влажные салфетки, полотенца, средства гигиены, чай и сладости. По отдельной просьбе военных к празднику также отправили баранину.

Военнослужащие записали видеообращение со словами благодарности. Они передали привет с передовой и подчеркнули, что полученная посылка стала для них приветом с малой родины. Бойцы отметили, что труд сотрудников министерства и их собственный — две стороны одной медали, и выразили уверенность, что вместе они — сила, а победа будет за ними.

С 2022 года Министерство экологии РТ регулярно отправляет гуманитарные грузы в зону СВО. Ранее военнослужащим направляли медикаменты, маскировочные сети, газовые плиты и предметы первой необходимости. Ведомство поддерживает постоянную связь с участниками спецоперации.