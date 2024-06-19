Бойцы СВО поблагодарили менделеевцев за доставленный квадроцикл — видео

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Бойцы спецоперации поблагодарили власти и неравнодушных жителей Менделеевского района Татарстана за доставленный квадроцикл. Свою благодарность они передали с помощью видеопослания.

«Квадроцикл поможет нам выполнять боевые задачи. Огромное спасибо! Победа будет за нами», — говорят бойцы на видео.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, помимо квадроцикла бойцам были направлены инструменты, строительные материалы, запчасти для автомобиля, индивидуальные посылки. Общий вес доставленной шефской помощи составил 2 тонны.

«Квадроцикл, который мы отправляли недавно, доставили, и он уже используется в службе! Пусть техника принесет много пользы! Спасибо всем, кто причастен и продолжает оказывать поддержку нашим военнослужащим», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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