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СВО 20 декабря 2024 11:00

Бойцы СВО поблагодарили Казанский медуниверситет за гуманитарную помощь

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Участники спецоперации отправили видеосообщение, где поблагодарили ректора КГМУ Алексея Созинова и сотрудников кафедры эндокринологии за гуманитарную помощь.

«Спасибо вам большое! Победа будет за нами!», – сказали бойцы разведвзвода.

Сбор помощи для отправки на фронт был организован в сентябре. На собранные деньги закупили средство РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В воинское подразделение, сформированное из мобилизованных татарстанцев, груз доставил директор ГБУ «Форпост», депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов.

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