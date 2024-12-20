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Бойцы СВО поблагодарили Казанский медуниверситет за гуманитарную помощь
Участники спецоперации отправили видеосообщение, где поблагодарили ректора КГМУ Алексея Созинова и сотрудников кафедры эндокринологии за гуманитарную помощь.
«Спасибо вам большое! Победа будет за нами!», – сказали бойцы разведвзвода.
Сбор помощи для отправки на фронт был организован в сентябре. На собранные деньги закупили средство РЭБ (радиоэлектронной борьбы). В воинское подразделение, сформированное из мобилизованных татарстанцев, груз доставил директор ГБУ «Форпост», депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов.
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