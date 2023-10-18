Бойцы СВО поблагодарили главу Нурлатского района за переданный квадрокоптер

Фото: Сирень Самерханова

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев отправил в зону СВО бойцам-землякам квадрокоптер, а волонтерской группе «Вкусняшки для победы» купил дегидратор. Необходимый гаджет уже доставлен землякам. Бойцы выразили благодарность руководителю муниципального образования, записав ролик.

«От всего личного состава и от себя выражаю огромную благодарность главе нашего района за квадрокоптер. Дамир Азатович, спасибо вам за все, что для нас делаете. Каждое наше обращение находит положительный ответ. Обещаем, победа будет за нами, мы живыми и невредимыми вернемся домой», — выразил общее мнение бойцов командир батальона с позывным Артист.

Накануне глава района встретился с военнослужащими, приехавшими в краткосрочный отпуск.

Руководитель муниципального образования интересовался службой бойцов, их бытом на передовой, расспросил, не нужна ли помощь близким родственникам.

Здесь же организатор-волонтер Владислав Кузьмин рассказал о последней поездке, с которой вернулся в минувшее воскресенье.

«Все довезли, передали. Бойцы встречают нас с радостью, говорят, что мы часто приезжаем», — сказал он.

Дамир Ишкенеев отметил, что молодежь сейчас очень активная, многие идут на контрактную службу. В беседе с военнослужащими подчеркнул, что, если возникают вопросы, необходимо обращаться в Фонд «Защитники Отечества».

Фото: Сирень Самерханова

«Помощь мобилизованным, контрактникам оказывается в полном объеме. Сейчас очень много видов помощи и для семей мобилизованных, контрактников, их детей. Победа будет за нами», — резюмировал он.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото: Сирень Самерханова

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