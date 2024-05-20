Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бойцы СВО вошли в жюри военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Бугульме
На стадионе «Энергетик» в Бугульме проходит завершающий этап зональных испытаний военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В состязаниях принимают участие команды из 9 муниципалитетов республики: Бугульминского, Ютазинского, Сармановского, Бавлинского, Азнакаевского, Лениногорского, Муслюмовского, Заинского и Альметьевского районов.
«Благодаря „Движению первых“ эта игра стала современной и высокотехнологичной. Участие в „Зарнице“ поможет вам развить самодисциплину, научит работать в команде, идти к намеченной цели, преодолевать возникающие сложности. Все эти навыки пригодятся вам в жизни!» — обратилась к участникам игры заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ольга Плеханова.
Ребята попробовали свои силы и показали навыки на военизированной полосе препятствий, в теоретическом блоке, по строевой подготовке, в оказании первой медицинской помощи, спортивной и военной подготовке.
«В детстве мальчишек и девчонок 70-80-х годов ХХ века это была не просто игра или развлечение, а настоящее воспитание командного духа, воли к победе, смелости и выдержки. И одновременно участие в „Зарнице“ воспитывало патриотизм и готовность встать на защиту Родины, давало практические навыки, необходимые и в армии, и в мирной жизни. Сегодня же самое главное — это опыт и эмоции, которые ребята получили в процессе игры», — подчеркнул участник специальной военной операции, судья соревнований Альберт Ахметшин.
По результатам игры определятся победители в средней и старшей возрастной группах. Именно они в июне примут участие в республиканском этапе соревнований.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Бугульминского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»