Бойцы СВО вошли в жюри военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Бугульме

На стадионе «Энергетик» в Бугульме проходит завершающий этап зональных испытаний военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В состязаниях принимают участие команды из 9 муниципалитетов республики: Бугульминского, Ютазинского, Сармановского, Бавлинского, Азнакаевского, Лениногорского, Муслюмовского, Заинского и Альметьевского районов.

«Благодаря „Движению первых“ эта игра стала современной и высокотехнологичной. Участие в „Зарнице“ поможет вам развить самодисциплину, научит работать в команде, идти к намеченной цели, преодолевать возникающие сложности. Все эти навыки пригодятся вам в жизни!» — обратилась к участникам игры заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ольга Плеханова.

Ребята попробовали свои силы и показали навыки на военизированной полосе препятствий, в теоретическом блоке, по строевой подготовке, в оказании первой медицинской помощи, спортивной и военной подготовке.

«В детстве мальчишек и девчонок 70-80-х годов ХХ века это была не просто игра или развлечение, а настоящее воспитание командного духа, воли к победе, смелости и выдержки. И одновременно участие в „Зарнице“ воспитывало патриотизм и готовность встать на защиту Родины, давало практические навыки, необходимые и в армии, и в мирной жизни. Сегодня же самое главное — это опыт и эмоции, которые ребята получили в процессе игры», — подчеркнул участник специальной военной операции, судья соревнований Альберт Ахметшин.

По результатам игры определятся победители в средней и старшей возрастной группах. Именно они в июне примут участие в республиканском этапе соревнований.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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