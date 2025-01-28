Бойцы СВО на видео поблагодарили росгвардейцев из Татарстана за охотничьи ружья и патроны

Военнослужащие танковой дивизии из зоны СВО поблагодарили сотрудников отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Татарстан за охотничьи ружья и патроны.

«Большое вам спасибо за поддержку. В гладкоствольных ружьях очень нуждаемся. Большое спасибо от всех, победа будет за нами!» – отметили военнослужащие танковой дивизии.

По словам участников спецоперации, гладкоствольное охотничье оружие является эффективным средством в борьбе с БПЛА.

На сегодняшний день более 460 охотников передали в подразделения Росгвардии по Татарстану 543 единицы оружия.

«Для процедуры переоформления необходимо обратиться в любое из районных отделений ЛРР Росгвардии на территории республики. Для жителей Казани – это Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Татарстан на улице Лазарева, 16», – сообщил начальник отдела контроля за оборотом оружия, подполковник полиции Динар Хисамов.

Также подать уведомление о готовности передать своё ружьё для нужд специальной военной операции можно в круглосуточном режиме через интернет-сервис на официальном сайте Росгвардии.