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Бойцы СВО из Татарстана попросили у «КАМАЗа» квадрокоптеры и рыболовные сети
Команда безопасности «КАМАЗа» встретилась с командирами татарстанского полка, участвующими в специальной военной операции. Полковники прибыли на предприятие, чтобы выразить благодарность за поддержку, сообщают «Вести Камаза».
«Когда нас спрашивают, кто нашему полку помогает, мы отвечаем: В первую очередь нас поддерживает "КАМАЗ"», – отметил военный с позывным Казань, добавив, что компания поддерживает их с первых дней спецоперации.
Командиры продемонстрировали видеоролик, снятый бойцами, где показано, как солдаты полка атакуют дроны противника. Обсуждая потребности военных, они отметили необходимость в квадрокоптерах для разведки. Кроме того, военнослужащим требуются рыболовные сети из тонкой лески, которые защищают от дронов, позволяя им запутываться и не взрываться. Председатель профкома «КАМАЗа» Ильдар Шамилов заверил гостей, что этот запрос будет проработан.
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