Бойцы СВО из Нурлата — волонтерам в тылу: «Без вас победу нам не одержать»

Представители «Боевого братства» Нурата благополучно доставили помощь до адресатов — бойцов спецоперации.

В общей сложности в полки №1231, 1232, 1233, 430, 37, 137, 1455, 76-ю воздушно-десантную дивизию, 155-ю бригаду морской пехоты, госпитали Старобельска и Луганска они передали 17 тонн грузов. Также в этот раз бойцам доставили два автомобиля высокой проходимости «УАЗ». Солдаты уже прислали с передовой слова благодарности за помощь.

«Мы, военнослужащие 37-го полка, именного батальона Сабира Ахтямова, выражаем огромную благодарность жителям Нурлата, Нурлатского района за оказанную помощь. Благодарим вас от всей души за то, что вы нам помогаете. Без вас победу нам не одержать», — записали видеообращение бойцы полка №37.

Уже до нурлатцев дошло и новое видеообращение, на котором бойцы с передовой благодарят земляков, руководство Нурлатского района и города Нурлат за помощь. Особые слова благодарности звучат в адрес «Бригады Ух» от солдат, которые сейчас держат уразу, за халяльные угощения. «Нам будет легче держать уразу», — записали в одном из полков, которые посетили члены «Боевого братства».

В каждом видео мобилизованные и контрактники из Нурлатского района говорят спасибо волонтерским группам «Шьем для наших» — за качественно сшитые теплые вещи, «Вкусняшки для победы» — за возможность разнообразить меню вкусными обедами, членам «Боевого братства» — за то, что несмотря на риски, они доезжают до них.

«Там, где мы, там победа!» — такие слова бойцов вдохновляют нурлатцев заниматься волонтерством с новой силой.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.