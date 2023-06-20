Участники спецоперации из Татарстана поздравили с началом смены лагерь «Растим патриотов»

Участник спецоперации Евгений, командир взвода с позывным «Фермер», поздравил с открытием первой летней смены воспитанников лагеря «Растим патриотов», который находится в Мензелинске.

«Дорогие ребята, уважаемые воспитатели, руководители лагеря „Растим патриотов“ города Мензелинска! От всей души хотелось бы поздравить вас с этим замечательным событием — началом первой лагерной смены. Все знают, что это легендарный лагерь, сюда всегда приезжает много народа», — сказал он.

Евгений был мобилизован в сентябре 2022 года. До СВО работал воспитателем в Татарстанском кадетском корпусе в Нижнекамске. В Мензелинск в лагерь «Растим патриотов» он ездил на смены вместе с кадетами. Боец признается, что очень скучает по своим воспитанникам.

«В этом году я, к сожалению, сам не смогу присутствовать. Сейчас мы выполняем очень важные задачи с нашими товарищами», — отметил боец.

Воспитанникам лагеря он пожелал внимательно слушать командиров и начальников смены.

«Учитесь, обучайтесь, впитывайте в себя все лучшее! Вам это обязательно пригодится. Ну а я постараюсь приехать к вам в следующем году», — обратился Евгений к ребятам.

Бойцы присоединились к поздравлениям. Военнослужащий под позывным «Рогоз» поздравил воспитанников лагеря с началом каникул.

«Желаем вам найти новых хороших друзей, хорошенько отдохнуть перед новым учебным годом. Занимайтесь спортом и никогда не унывайте. Скоро мы приедем, все будет хорошо», — сказал боец.