Бойцы СВО и ветераны «Боевого братства» провели для нижнекамских школьников «Зарницу»

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В селе Кармалы Нижнекамского района Татарстана прошла военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». В ней приняли участие около 30 ребят — учащиеся трех сельских школ. Организаторами выступили бойцы специальной военной операции и ветераны «Боевого братства». По их замыслу, это были не просто соревнования на выносливость, а урок ответственности, мужества и патриотизма.

«Участие принимают 30 человек. Это Кармалинская школа, Новошешминская и Большеафанасовская школы. На „Зарнице“ у нас есть полоса препятствий, сборка и разборка оружия, перетягивание канатов, тактическая медицина. Также мы вывезли музей боевой славы, в котором есть экспонаты Великой Отечественной войны и спецоперации», — рассказал заместитель председателя Союза добровольцев Донбасса по Нижнекамску Олег Есипов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Музей включал самые разные экспонаты, среди которых были и трофейные дроны из зоны СВО.

Несмотря на юный возраст участников, все они с достоинством прошли испытания, которые требовали от них выдержки и стойкости. Школьники преодолевали полосу препятствий, стреляли на меткость, разбирали и собирали автомат под подбадривающие крики болельщиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Я болела за всех, такое грандиозное событие. Не так часто бывает, поэтому очень рада видеть такое мероприятие. Я думаю, это прекрасное начало, можно сделать традицией. <...> Задача <...> — воспитать детей наших любить Родину и свою землю», — сказала зрительница Наталья Кубышкина.

По итогам соревнований лучшими стали ученики Афанасовской средней школы, они заняли первое место. Впрочем, участники подчеркнули, что главным достижением для них является не победа, а сплочение.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой