Бойцы СВО и их семьи бесплатно посетят «Ночь искусств 2024» в Елабуге

Фото предоставлено пресс-службой ЕГМЗ

Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно принять участие в интерактивных программах в рамках «Ночи искусств 2024» в Елабужском музее-заповеднике.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ЕГМЗ, 3 ноября с 18 до 22 часов в трех музеях ЕГМЗ пройдут увлекательные интерактивные экскурсии, разнообразные мастер-классы, насыщенные музыкальные и литературные выступления.

В Музее современного этноискусства гостей ждут концертные и музыкально-литературные программы, посвященные творчеству Александра Пушкина, фрагменты спектакля по повести «Метель», экскурсии по действующим выставкам графики «Ак манара — Белая башня» и керамики «Прогулки по старому городу».

Кроме того, участники акции смогут посетить мастер-классы по эбру и интерактивные экскурсии с элементами арт-медиации.

В Выставочном зале посетители смогут посетить концертную программу от преподавателей елабужской Детской музыкальной школы №1 им. Энвера Бакирова, узнать новые интересные факты о жизни и творчестве Александра Пушкина на экскурсиях по двум выставкам из ведущих Пушкинских музеев, поучаствовать в мастер-классах. Также будут организованы детские игровые зоны.

Галерея редких коллекций представит интерактивную программу для всей семьи. Гостей ждут тематические площадки с элементами интерактивной экскурсии, знакомство с разными коллекциями мира, мастер-классы по изготовлению сувениров на память.

«Особенностью программ в музеях ЕГМЗ в рамках „Ночи искусств 2024“ стало то, что в этом году нацелены в первую очередь на укрепление семейных ценностей и посвящены юбилею поэта А.С. Пушкина. Три музея составили программы так, чтобы родители смогли культурно провести время, в то время как их дети будут заняты в детских игровых зонах или на мастер-классах», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи в России.