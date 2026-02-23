Бойцы СВО и активисты приняли участие в смотре строевой песни в школе Челнов

В школе №51 города Набережные Челны 20 декабря состоялась встреча, объединившая разные поколения ради общей цели – поддержки участников специальной военной операции.

Мероприятие прошло в рамках конкурса смотра строевой песни. Почетными гостями стали депутат Тукаевского района, активист СВО Валерий Тигр, военнослужащий 345-го десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии с позывным Музыкант, прибывший в краткосрочный отпуск, а также боец СВО Павел Кудряшов.

Особое значение встрече придало то, что инициатором приглашения выступил бывший классный руководитель Валерия Тигра – учитель школы №51 Вахушти Беришвили. Педагог вел его класс с 1986 по 1991 год. Для молодого специалиста, только окончившего институт, этот выпуск стал первым в профессиональной биографии.

Сегодня Вахушти Беришвили имеет 41 год педагогического стажа, является ветераном труда. Он руководит юнармейскими отрядами, организует патриотические мероприятия, встречи школьников с участниками СВО и оказывает помощь фронту.

В ходе мероприятия Валерий Тигр вручил своему учителю благодарственное письмо с передовой за поддержку военнослужащих. Ранее депутат организовал ремонт и отправку на линию соприкосновения 46 автомобилей, а также поставку питбайков, коптеров и гуманитарных грузов.

«Для меня особая честь вручать эту награду человеку, который не просто учил меня жизни, но и сегодня своим примером доказывает, что настоящий учитель всегда остается наставником – даже за линией фронта», – обратился к педагогу Валерий Тигр.

Военнослужащий с позывным Музыкант возглавил смотр строевой песни и вручил юнармейцам грамоты за участие в почетном карауле на Посту №1 в Набережных Челнах.