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Военнослужащий из Нурлатского района рассказал, как стал снайпером в зоне СВО
Сегодня глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев встретился с земляками — бойцами спецоперпации. Алмаз с позывным Дембель, Николай — Артист и Федор — Хабаровск на малую родину в отпуск из зоны специальной военной операции приезжают уже во второй раз.
Дембель в зону СВО попал 1 января этого года — после подготовки в Казани, позже в Таганроге. Он рассказал, что поначалу служил обычным стрелком. По штату не хватало снайперов, предложили, согласился. Уже привык к тому, что в течение долгого времени приходится в неподвижном состоянии оставаться на занятой позиции.
«Очень хорошо ощущаем помощь земляков. Кажется, нам даже завидуют, что такая у нас хорошая поддержка. Нурлатцы, руководство района, „Боевое братство“, родные, коллеги... Все помогают. Каждый месяц присылают нам вещи, продукты, все что надо», — отметили бойцы.
Их радует и то, что семьи находятся под надежной опекой. Дети бесплатно посещают кружки, бассейн, есть определенные льготы.
Дамир Ишкинеев интересовался не только бытом бойцов, но и тем, какие есть у них проблемы. Здесь же координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Юрий Кузьмин рассказал, какие меры поддержки предусмотрены мобилизованным землякам.
«Мы все за вас переживаем и ждем возвращения. Следим за всеми новостями. Спасибо большое, что стоите на страже Отчизны, чтобы у нас был мир. Будем надеяться, что скоро будут разговаривать не пушки, а дипломаты», — сказал глава района. Встреча за чайным столом завершилась памятным фото.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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