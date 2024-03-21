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Бойцы спецоперации из Татарстана прислали видеопривет с передовой
На днях из зоны спецоперации вернулись волонтеры Валентина и Анатолий Клявлины из села Биляр-Озеро Нурлатского района Татарстана. Они передали в 139-ю отдельную мотострелковую бригаду и военно-полевой госпиталь медикаменты, одеяла, газовые баллоны и другие необходимые вещи, а также письма и открытки с поздравлениями.
Довезли до бойцов различную технику, шефскую помощь, именные посылки. Гостинцы, супы и каши от «Вкусняшек для победы», «Обеды для победы» от хозяек поселка Заречный достались всем — Клявлины посетили шесть точек.
И вот следом в Нурлат пришло видеообращение бойцов со словами благодарности за гумпомощь. «Хотим выразить благодарность Нурлатскому району, а также всем людям, которые собрали гуманитарную помощь. Спасибо! Победа будет за нами!» — говорится в видеообращении.
По приезде волонтеры вновь включились в привычную деятельность.
«Время не ждет, ждут бойцы! Продолжаем отрабатывать списки по просьбам наших парней. На очереди закупка большого количества жгутов, бинтов и медикаментов для нашего подшефного военно-полевого госпиталя. Работаем, соратники!» — прокомментировала поездку Валентина Клявлина по возвращении с зоны СВО.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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