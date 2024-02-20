Бойцы спецоперации и «афганцы» провели «Урок мужества» для юных мензелинцев

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

Учащиеся девятых классов школы № 3 Мензелинска встретились с защитниками Отечества. Здесь прошел «Урок мужества». Ведущая мероприятия, заместитель по воспитательной работе Ольга Чуркина, открывая торжественное мероприятие, отметила, что наша великая Родина всегда стояла на защите интересов народов, нуждающихся в помощи.

В гости к школьникам пришли ветераны боевых действий, исполнявшие свой интернациональный долг в Афганистане — подполковник Валерий Комар, Флюс Усманов, Валерий Варламов, участники специальной военной операции, социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Татьяна Самигуллина, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Ильшат Каюмов, руководитель военно-патриотического клуба «Острог» Евгений Вахнин.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

Ветеран боевых действий Валерий Комар рассказал ребятам об участии наших парней в событиях в Афганистане, а также о подвиге летчика Михаила Девятаева — героя, который участвовал в Великой Отечественной войне и прославился за счет дерзкого побега из-под носа немецких захватчиков. Он приезжал в наш город, и многие мензелинцы лично виделись и общались с ним, фотографировались на память.

Участник СВО с позывным Горох рассказал о себе, о крепкой боевой дружбе военнослужащих, о взаимовыручке. А также призвал ребят заниматься спортом, идти к своим поставленным целям, усердно учиться в школе.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

«За мои 37 лет у меня не было таких друзей, которых я обрел на спецоперации. Они всегда прикроют, утешат, поддержат. Как бы ни было тяжело, всегда помогут. Не зря говорят, что друг познается в беде. На СВО, действительно, понимаешь важность и ценность этих слов», — поделился военный.

В свою очередь, дети попросили рассказать бойцов, какие боевые задачи выполняют участники спецоперации, какие черты характера важны для защитника, как они получают свой позывной, что для них значит дружба.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

Директор СОШ № 3 Оксана Губайдуллина поблагодарила участников за то, что в рамках урока Мужества они поделились с молодым поколением самым важным и сокровенным.

«Защита Родины во все времена была опасная и не простая работа, и во все времена наши защитники заставляли врага бежать. Вы — образец и пример для всех нас и для молодого поколения. Мы с вами и ждем вас с Победой!» — сказала руководитель учреждения.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

Ученица 9 «Г» класса Алина Габидуллина поделилась, что эта тема ей особо близка, так как на СВО добровольцем ушел ее отец.

«Мой папа — Герой, так как он защищает нашу страну. Мы часто общаемся с ним по телефону. Я очень горжусь им, верю, что он скоро вернется домой живым и здоровым. Мы часто пишем письма на СВО, где я делюсь, что мой папа тоже служит на спецоперации. Я верю, что письма поддерживают бойцов и служат для них оберегом», — отметила девочка.

Завершилось мероприятие творческой постановкой учащихся, учителей и родителей об истории семи погибших осетинских братьев Газдановых.

Фото: Ильсеяр Хаертдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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