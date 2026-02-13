Бойцы «Севера» разработали конструкцию, защищающую артиллерию от БПЛА
Бойцы группировки войск «Север» разработали дополнительную конструкцию, которая защищает артиллерийские установки от атак украинских беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира подразделения этой группировки с позывным Пушкин.
«Накладная система защиты уже успешно опробована артиллерийскими расчетами, в настоящий момент производится работа по ее совершенствованию с учетом замечаний бойцов на передовой», – рассказал военнослужащий.
Он также добавил, что конструкция проста в использовании и обслуживании. В случае неисправностей, ее можно быстро починить или улучшить, после чего снова отправить на передовую.