Бойцы с ПТСР могут пройти реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Челнах

Фото: Евгения Катушенок / Челнинские известия

Бойцы с посттравматическим стрессовым расстройством могут пройти реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Челнах, где открылось соматопсихиатрическое отделение для помощи пациентам с психическими расстройствами, а также соматическими или неврологическими проблемами. Об этом сообщают Челнинские известия.

По словам психиатра Марат Юсупова, многие ветераны СВО возвращаются с ПТСР, и микроклимат, который создает персонал Госпиталя, очень помогает им. Специалист также отдельно обратил внимание на различия в реабилитации расстройства у бойцов и их родственников.

Фото: Евгения Катушенок / Челнинские известия

«Участники СВО даже после возвращения домой постоянно находятся в состоянии опасности, поэтому становятся подозрительными, склонными к агрессивным срывам, у них серьезное нарушение сна. Наша задача – вернуть их «на землю», вернуть им сон. Мы видим отсроченные последствия ПТСР, а позже можем увидеть отсроченную алкоголизацию. У их родственников клиника другая – они пережили известие о гибели, у них депрессия, отчаяние. Гипноз, беседы о смерти и другие методы помогают решить проблему. Мы говорим на эти темы, расширяя их адаптационные возможности, и помогаем принять то, что уже произошло», – объясняет Марат Юсупов.

Также он отметил, что проявления ПТСР после СВО гораздо сильнее, чем аналогичные синдромы после других конфликтов. Именно поэтому важна не только медицинская, но и социальная реабилитация.

«У многих ребят серьезный срыв психики, и, если они еще сталкиваются с несправедливостью, например, их не берут на работу, бросают жены, они, чтобы снять тревогу, начинают пить. Тем более контузия головного мозга способствует изменению личности. Все это может быть, участников СВО очень много, поэтому также очень важна работа социальных служб, их переобучение и поддержка», – говорит психиатр.

По словам главврача Госпиталя Резеды Мавзютовой, для ветеранов СВО все подготовлено так, чтобы оказывать помощь без барьеров.

Фото: Евгения Катушенок / Челнинские известия

«Из регистратуры наши пациенты попадают в координационный центр – 408-й кабинет, где им объясняют, как оказывается вся помощь, их отправляют в стационар – дневной или круглосуточный», – рассказывает Мавзютова.

Всего за 2026 год в Госпитале прошли реабилитацию 300 участников СВО, а также 200 участников афганской, чеченской войн. Василь Аминов с позывным «Опасный» с октября 2023 по январь 2025 года защищал интересы России в зоне СВО.

«Я служил по контракту, всегда был патриотом, еще в молодости хотел пойти на чеченскую войну, но из-за здоровья меня не взяли. У меня три ранения, последнее – тяжелое. В 10 метрах был осколочный взрыв, почти 25 км около недели я добирался самостоятельно и отморозил пальцы на ноге, их пришлось ампутировать. Сейчас постоянно лечусь. В Госпитале хорошее лечение, медработники, каждый месяц выдача лекарств, прохожу реабилитацию в стационаре. Ходил с костылем, а сейчас уже могу ходить самостоятельно», – говорит ветеран.

Фото: Евгения Катушенок / Челнинские известия

Другой боец, Марсель Абдуллин, начал проходить лечение недавно. Он получил минно-взрывное ранение в 2023-м, однако после операции ветеран заметил, что у него появились проблемы с координацией.

Еще один ветеран – Игорь Гуляев, в 2022 году был мобилизован на СВО, в 2024 году получил ранения, в 2025 вернулся домой.

«Было ранение плеча, локтя, кисти, с марта прохожу реабилитацию, сустав уже начал сгибаться. Был в ДНР, получил много ранений – от головы до пят, в голове два осколка от «Камикадзе» и от БПЛА», – рассказал он.