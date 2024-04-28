Бойцы поблагодарили татарстанцев за РЭБ-станции против дронов-камикадзе

Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, поблагодарили татарстанцев за РЭБ-станции против дронов-камикадзе. Одно из устройств от благотворительного фонда «Помощь СВОим» направили бойцу из Лаишевского района, в артиллерийский полк. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель фонда Марина Порфирьева.

Собеседница агентства уточнила, что благотворительный фонд «Помощь СВОим» Лаишевского района совместно с участниками группы «Своих не бросаем» под руководством Искандера Дмитриева закупил 14 комплектов РЭБ стоимостью 70 тыс. рублей каждый.

Заявки пришли от бойцов 430, 1234, 1233 полков, артиллерийского дивизиона 400 САП, 40-й морской пехоты и разведроты 1-гo армейского корпуса.

«Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизни наших ребят и облегчить их быт», — отмечают в фонде.

«Хотим выразить огромную благодарность благотворительному фонду „Помощь СВОим“ за приобретение РЭБ-станции против дронов-камикадзе. Ваша помощь нам необходима, низкий вам поклон. Победа будет за нами», — говорят бойцы на видео.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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