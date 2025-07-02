news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 июля 2025 10:50

Бойцы из зоны СВО выразили поддержку Рустаму Минниханову на выборах Раиса РТ

Читайте нас в
Телеграм
Бойцы из зоны СВО выразили поддержку Рустаму Минниханову на выборах Раиса РТ
Фото: скриншот видео

Военнослужащие из Апастовского района, а также Казани и Набережных Челнов, находящиеся в зоне специальной военной операции, обратились с благодарностью к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, руководству республики и жителям за всестороннюю поддержку.

В своем обращении бойцы подчеркнули, что видят заботу о военных со стороны региона и отметили, что Татарстан по праву считается одним из самых передовых субъектов России.

«Это во многом – благодаря умелому руководству нашего Раиса Рустама Минниханова», – отметили солдаты.

Военнослужащие выразили полную поддержку действующему лидеру республики. Они назвали его достойным кандидатом на должность Раиса Татарстана и обратились к землякам с призывом поддержать Минниханова для продолжения устойчивого развития региона.

«Мы просим вас, татарстанцы, также поддержать Рустама Минниханова, чтобы продолжить развитие и процветание нашего прекрасного региона. Вместе мы – сила. Спасибо за вашу поддержку. Победа будет за нами!» – заключили военнослужащие.

#выборы Раиса РТ #СВО #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025
Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

1 июля 2025