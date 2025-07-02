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Военнослужащие из Апастовского района, а также Казани и Набережных Челнов, находящиеся в зоне специальной военной операции, обратились с благодарностью к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, руководству республики и жителям за всестороннюю поддержку.

В своем обращении бойцы подчеркнули, что видят заботу о военных со стороны региона и отметили, что Татарстан по праву считается одним из самых передовых субъектов России.

«Это во многом – благодаря умелому руководству нашего Раиса Рустама Минниханова», – отметили солдаты.

Военнослужащие выразили полную поддержку действующему лидеру республики. Они назвали его достойным кандидатом на должность Раиса Татарстана и обратились к землякам с призывом поддержать Минниханова для продолжения устойчивого развития региона.

«Мы просим вас, татарстанцы, также поддержать Рустама Минниханова, чтобы продолжить развитие и процветание нашего прекрасного региона. Вместе мы – сила. Спасибо за вашу поддержку. Победа будет за нами!» – заключили военнослужащие.