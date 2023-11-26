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СВО 26 ноября 2023 15:35

Бойцы из зоны СВО смогли по видеосвязи пообщаться с родственниками из РТ

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Минобороны России опубликовало кадры проведения телемоста, во время которого военнослужащие ЦВО, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО смогли пообщаться со своими родными и близкими.

Военнослужащие мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), смогли увидеться с родными и близкими в ходе телевизионного моста с военным комиссариатом республики Татарстан.

После вступительных слов со стороны главы военного комиссариата и представителя правительства республики военнослужащим представилась возможность лично пообщаться с родными и близкими.

Во время сеанса связи военнослужащие общались на бытовые темы, рассказывали про окружающий их быт и погодные условия. Для поднятия настроения жена одного из военнослужащих взяла с собой любимого питомца супруга – собаку активно виляющую хвостом при звуке голоса хозяина. По завершению телемоста мотострелки поблагодарили всех пришедших, дав обещание в скором времени вернуться домой с Победой.

Министерство обороны РФ регулярно проводит телемосты в целях поддержания боевого духа личного состава и более тесного взаимодействия командования соединений и воинских частей с их семьями.

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#спецоперация на Украине #военнослужащие
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