Бойцы из зоны СВО смогли по видеосвязи пообщаться с родственниками из РТ

Минобороны России опубликовало кадры проведения телемоста, во время которого военнослужащие ЦВО, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО смогли пообщаться со своими родными и близкими.

Военнослужащие мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), смогли увидеться с родными и близкими в ходе телевизионного моста с военным комиссариатом республики Татарстан.

После вступительных слов со стороны главы военного комиссариата и представителя правительства республики военнослужащим представилась возможность лично пообщаться с родными и близкими.

Во время сеанса связи военнослужащие общались на бытовые темы, рассказывали про окружающий их быт и погодные условия. Для поднятия настроения жена одного из военнослужащих взяла с собой любимого питомца супруга – собаку активно виляющую хвостом при звуке голоса хозяина. По завершению телемоста мотострелки поблагодарили всех пришедших, дав обещание в скором времени вернуться домой с Победой.

Министерство обороны РФ регулярно проводит телемосты в целях поддержания боевого духа личного состава и более тесного взаимодействия командования соединений и воинских частей с их семьями.