Бойцы из зоны спецоперации поблагодарили челнинку за испеченный для них чак-чак

Волонтеры «Своих не бросаем 16» вернулись из зоны специальной военной операции и приехали к председателю ТОС Мадине Мухаметзяновой передать благодарность от военных за 30 килограммов чак-чака.

«Мы чак-чаком всех накормили. Хватило и мобилизованным, и контрактникам», — заявила волонтер Анна Артемьева.

Председатель ТОС 39-го комплекса в честь своего юбилея в этом году испекла для военнослужаших 60 килограммов чак-чака. В планах у нее испечь еще 40 килограммов традиционной сладости.

В городской администрации заметили, что Мадина — человек с активной гражданской позицией и что она не могла остаться в стороне от происходящих событий. Более десяти лет она готовила чак-чак на заказ, теперь делает его для военных.

Женщина уже не в первый раз отправляет на передовую сладкие угощения, сделанные своими руками. До этого она направила 56 коробок с лакомством своим землякам.

Администрация поблагодарила Мадину Мухаметзянову и волонтеров за помощь бойцам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у челнинского военного с позывным Гамбит родился сын Александр.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.