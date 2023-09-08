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Бойцы из зоны спецоперации поблагодарили челнинку за испеченный для них чак-чак
Волонтеры «Своих не бросаем 16» вернулись из зоны специальной военной операции и приехали к председателю ТОС Мадине Мухаметзяновой передать благодарность от военных за 30 килограммов чак-чака.
«Мы чак-чаком всех накормили. Хватило и мобилизованным, и контрактникам», — заявила волонтер Анна Артемьева.
Председатель ТОС 39-го комплекса в честь своего юбилея в этом году испекла для военнослужаших 60 килограммов чак-чака. В планах у нее испечь еще 40 килограммов традиционной сладости.
В городской администрации заметили, что Мадина — человек с активной гражданской позицией и что она не могла остаться в стороне от происходящих событий. Более десяти лет она готовила чак-чак на заказ, теперь делает его для военных.
Женщина уже не в первый раз отправляет на передовую сладкие угощения, сделанные своими руками. До этого она направила 56 коробок с лакомством своим землякам.
Администрация поблагодарила Мадину Мухаметзянову и волонтеров за помощь бойцам.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что у челнинского военного с позывным Гамбит родился сын Александр.
Фото: Telegram-канал мэрии Набережных Челнов.
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