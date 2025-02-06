Бойцы из Татарстана сбивают в день по 100 дронов благодаря обучению стендовой стрельбе

Фото: из личного архива бойца Барс

В зоне СВО офицер из Татарстана обучает бойцов стендовой стрельбе – полученные навыки они применяют для борьбы с дронами. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель командира артиллерийского полка с позывным Барс.

«Весной прошлого года было замечено увеличение использования противником FPV-дронов. Военнослужащие стали чаще использовать средства РЭБ и гладкоствольные ружья. Тогда стало понятно, что есть проблемы: навыки владения стрелковым оружием среди личного состава были не на высоте», – рассказывает он.

Барс имел небольшой опыт в стендовой стрельбе и решил поделиться им с сослуживцами.

«В августе прошлого года мне пришла идея развернуть площадку для тренировки. Благодаря охотобществу Тетюшского района и стрелковому стенду города Тетюши нам удалось доставить на место метательные машинки, тарелочки для метания и патроны для стрельбы», – поделился замкомандира.

Фото: из личного архива бойца Барс

Уже в октябре начались тренировки – сначала обучали постовых воздушного наблюдения, а затем и весь личный состав.

«Как раз к этому времени на службу по контракту призвали более опытного стрелка для качественного обучения и ускорения учебного процесса. Также навстречу нам пошло и руководство стенда Казани, выделив тарелки для метания и патроны, что позволило увеличить количество обучаемых», – отметил он.

Сейчас для тренировок развернуто уже две площадки, где обучаются бойцы двух воинских частей.

«Это приносит свои результаты по борьбе с дронами противника. Для FPV-дронов на оптоволокне средства РЭБ уже не проблема, поэтому наши методы борьбы с ними как нельзя актуальны. Многие сейчас уже понимают пользу от тренировок, к которым хотят подключить свой личный состав, но нас ограничивает количество тарелок и патронов», – поделился Барс.

В октябре удалось обучить порядка 200 человек из двух воинских частей. В сутки на постах воздушного наблюдения удается сбить от 70 до 100 беспилотников, отметил он.

«Это позволило сохранить жизни и здоровье военнослужащих, а также боеспособность военной техники. Те, кто работает на переднем крае и выполняет боевую задачу вблизи линии боевого соприкосновения, прекрасно осознают важность данного процесса», – подчеркнул заместитель командира.