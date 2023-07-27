Бойцы из РТ попросили прислать в зону СВО вакцину от бешенства для спасенного котенка

Один из полков мобилизованных, сформированного в Казани, во время рейда в одном из новых регионов РФ подобрал в лесу маленькую кошку. Ее назвали Атака. Об этом сообщают «Казанские ведомости».

Военнослужащие пообещали полковому медику привить животное от бешенства и сейчас ждут вакцину.

«Я сначала решила, что муж сошел с ума, но он объяснил, что вакцину от бешенства животным на Украине давно не делают», – рассказала Светлана – жена одного из бойцов, который попросил вместе с посылкой для него отправить в зону СВО препарат для котенка.

Она отметила, что во время своих вылазок военнослужащие часто встречают животных, в том числе и диких, но подходить к ним и тем более охотиться не разрешают медработники – из-за того, что эти животные могут быть переносчиками бешенства и других опасных болезней.