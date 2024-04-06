Бойцы из разведроты поблагодарили татарстанцев за поддержку — видео

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Помощь из Лаишевского района Татарстана доставлена до земляка-военнослужащего в зону спецоперации. На этот раз волонтеры из благотворительного фонда «Помощь СВОим» передали на передовую маскировочные сети, сухую домашнюю еду, толстовки, медикаменты. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель фонда Марина Порфирьева.

Собеседница агентства заявила, что волонтерам помогают все неравнодушные жители района.

«Так получилось интересно, у нас одна из мастериц по сетям пошла в аптеку в Столбище за медикаментами. Ее зовут Зубарзят. И пока она там на 10 тыс. рублей лекарств набирала по заявке, стали подходить люди. В итоге кто 1 тыс. рублей дал, кто 5 тыс. дал. Еще потом подошли 3 тыс. рублей дали. Так и насобирали две коробочки лекарств — обезболивающие, жаропонижающие. Отец Ярослав также присоединился к помощи в эту поездку. Он и прихожане храма села Русское Никольское принесли медицину», — заметила волонтер.

Дмитрий Дементьев из разведроты поблагодарил волонтеров за поддержку.

«Передаем огромную благодарность пункту „Помощь СВОим“. Спасибо вам за то, что вы всегда нас поддерживаете. Победа будет за нами», — сказал боец.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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