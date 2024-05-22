Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бойцы именного батальона «Алга» поблагодарили альметьевцев за поддержку — видео
Альметьтевцы доставили гуманитарный груз военнослужащим в зону СВО. На этот раз помощь была доставлена батальону «Алга», ее вес составил более 10 тонн. Гуманитарный конвой сопровождал депутат горсовета Вячеслав Колотовкин, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
В гумконвой вошли необходимые технические средства, системы связи, медикаменты, продукты питания, а также окопные свечи и маскировочные сети, изготовленные волонтерами. Ребята также передали бойцам письма, написанные учениками школ.
Военнослужащие передали всем огромную благодарность за поддержку и неравнодушие.
«Мы, бойцы именного батальона „Алга“, выражаем огромные слова благодарности за оказанную помощь главе Альметьевского района, штабу „СВОих не бросаем“, штабу „Ассоль“ и штабу „Мегасети“, жителям села Чучатово, Альметьевска, тихоновчанам, школе №16. Спасибо вам большое! Победа будет за нами», — говорят бойцы на видео.
«Спасибо всем нашим неравнодушным жителям и волонтерам, которые не остаются в стороне и помогают нашим защитникам! Вместе мы обязательно победим!» — отметил глава района Тимур Нагуманов.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»