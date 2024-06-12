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Бойцы-герои СВО посетили школу на малой родине в Арском районе
Участники специальной военной операции Дмитрий Каримов и Рамиль Гатауллин из Тюбяк-Чекурчи Арского района побывали в краткосрочном отпуске. В родной Арской средней школе № 7 их пригласили на встречу.
Они рассказали, что в сентябре будет два года, как они начали служить.
«В школе учился на одни „5“, была всего лишь одна „4“, — сказал Каримов. — По стопам брата поступил в Ленинградское военное авиационно-техническое училище».
Рамиль Гатауллин тоже поделился, что до призвания на воинскую службу работал передовым механизатором.
В школе бойцов встречал директор Фаниль Хидиятуллин, его заместитель Рамзия Галимова и другие учителя. Все тепло поприветствовали друг друга. Дима Каримов оказался одноклассником Галимовой.
Встреча оказалась волнительной. Дима Каримов прошел в кабинет, где 33 года назад сидел за партой.
В зале школы уже ждали дети. Гостей они встретили стоя, под бурные аплодисменты. Причем взор детей был направлен на участников СВО, у которых полная грудь медалей.
Ученики рассказали стихотворения о преданности Родине, любви, пели песни, танцевали. Потом слово передали бойцам. Они призвали слушаться родителей, учителей, хорошо учиться, уважать других, стать достойными гражданами страны. И дети не растерялись, задавали вопросы.
«Какая самая большая техника в зоне специальной военной операции?»
«Машина «Урал», — ответил Рамиль Гатауллин.
«А какие медали есть у вас?»
Рамиль Гатауллин награжден медалью «За отвагу», Дмитрий Каримов — медалью Георгия Жукова, оба награждены медалями «За воинскую доблесть». Во время исполнения воинского долга получили ранение.
В конце все вместе исполнили песню «Россия, мы дети твои». Дети не спешили отпускать солдат и после завершения встречи, задавали разные вопросы, выразили свою гордость.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Румии Надршиной.
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