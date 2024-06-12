Бойцы-герои СВО посетили школу на малой родине в Арском районе

Фото предоставлено Румией Надршиной

Участники специальной военной операции Дмитрий Каримов и Рамиль Гатауллин из Тюбяк-Чекурчи Арского района побывали в краткосрочном отпуске. В родной Арской средней школе № 7 их пригласили на встречу.

Они рассказали, что в сентябре будет два года, как они начали служить.

«В школе учился на одни „5“, была всего лишь одна „4“, — сказал Каримов. — По стопам брата поступил в Ленинградское военное авиационно-техническое училище».

Рамиль Гатауллин тоже поделился, что до призвания на воинскую службу работал передовым механизатором.

В школе бойцов встречал директор Фаниль Хидиятуллин, его заместитель Рамзия Галимова и другие учителя. Все тепло поприветствовали друг друга. Дима Каримов оказался одноклассником Галимовой.

Встреча оказалась волнительной. Дима Каримов прошел в кабинет, где 33 года назад сидел за партой.

В зале школы уже ждали дети. Гостей они встретили стоя, под бурные аплодисменты. Причем взор детей был направлен на участников СВО, у которых полная грудь медалей.

Ученики рассказали стихотворения о преданности Родине, любви, пели песни, танцевали. Потом слово передали бойцам. Они призвали слушаться родителей, учителей, хорошо учиться, уважать других, стать достойными гражданами страны. И дети не растерялись, задавали вопросы.

«Какая самая большая техника в зоне специальной военной операции?»

«Машина «Урал», — ответил Рамиль Гатауллин.

«А какие медали есть у вас?»

Рамиль Гатауллин награжден медалью «За отвагу», Дмитрий Каримов — медалью Георгия Жукова, оба награждены медалями «За воинскую доблесть». Во время исполнения воинского долга получили ранение.

В конце все вместе исполнили песню «Россия, мы дети твои». Дети не спешили отпускать солдат и после завершения встречи, задавали разные вопросы, выразили свою гордость.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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