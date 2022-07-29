Бойцы газодымозащитной службы из Нижнекамска стали лучшими в РФ

Три дня в Нижнекамске соревновались представители элиты пожарных подразделений. За звание лучших из лучших во Всероссийском конкурсе «Лучшее звено газодымозащитной службы МЧС России» боролись представители из Уссурийска, Абакана, Мурома, Краснодара, Москвы, Петрозаводска, Будённовска, Челябинска и Нижнекамска.



Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Соревнования даже для подготовленных бойцов оказались не из легких. Все задания нужно было выполнять в боевой одежде и в специальных дыхательных аппаратах.



Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Мы второй раз проводим эти соревнования на федеральном уровне, до этого проводились на уровне субъектов Российской Федерации. Чтобы газодымозащитники делились своим опытом, навыками и умениями между собой, мы решили провести Всероссийский смотр-конкурс. Сюда на гостеприимную землю Татарстана съехались лучшие в своих федеральных округах газодымозащитники», – отметил заместитель главы МЧС России Илья Денисов.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Газодымозащитникам пришлось вскрывать металлические двери, спасать людей с высоты и из задымленных помещений, а также преодолевать непростые тоннели. Самым сложным для бойцов стало поиск коллеги, у которого воздуха в баллоне осталось всего на 3 минуты.



Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Победителями конкурса стала команда из Нижнекамска, представляющая Приволжский федеральный округ. Серебро взяли представители Главного управления МЧС России по Челябинской области. На третью ступень пьедестала поднялись бойцы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Победителям и призерам вручили медали и памятные призы.