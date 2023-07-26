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Бойцы батальонов «Алга» и «Тимер», рассказали о произошедших с ними за год событиях
В июле исполнился год с начала комплектования в Татарстане именных добровольческих батальонов «Алга» и «Тимер». Корреспондент «ТНВ» Зуфар Давлетшин узнал у бойцов данных подразделений о том, что они пережили за год.
Напомним, первый добровольческий батальон «Алга» отправился на учебный полигон в Оренбургскую область 8 июля 2022 года. После прохождения боевого слаживания бойцы отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО).
С первых дней прибытия в зону СВО батальон «Алга» находился на передовых позициях в различных регионах, вошедших в состав России.
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