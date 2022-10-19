Бойцы батальона «Тимер» раздают гуманитарную помощь жителям Украины

На Украине бойцы татарстанского батальона «Тимер» раздают гуманитарную помощь местным жителям.

Фото: источник «Татар-информа»

На фото, которые оказались в распоряжении «Татар-информа», видно, что семьи с детьми, пожилые люди получают из рук военных пакеты с продуктами.

Фото: источник «Татар-информа»

«Я получила вашу помощь. Меня это очень радует. С апреля я нигде ничего не получаю и пенсии у меня нет. Так что, спасибо вам большое. Спасибо, что хоть чуть-чуть вы нас поддерживаете, что мы с голода не умираем. Спасибо», – обращаются на видео к нашим военным местные жители.

Фото: источник «Татар-информа»