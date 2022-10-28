Бойцы батальона «Тимер» поблагодарили Президента РТ за гуманитарную помощь

Военнослужащие добровольцы именного батальона «Тимер» поблагодарили Президента Татарстан Рустама Минниханова и ДОСААФ РТ за предоставленную гуманитарную помощь.

«У нас настроение отличное, получаем гуманитарную помощь от республики Татарстан. Хочется выразить большую благодарность лично Президенту РТ Рустаму Нургалиевичу, ДОСААФ РТ и "Красному кресту" за помощь, за все средства, которые они нам отсылают. Победа будет за нами», – поделился один из военнослужащих.

Добровольцам батальона прислали необходимые средства и новую технику, которая окажется крайне полезной во время боевых задач.

«Республика обеспечивает нас всем необходимым, мы обеспечены в ногу со временем, по последнему слову техники. На передовой нам все это очень необходимо. Мы выполним поставленную задачу», – поблагодарил еще один боец.