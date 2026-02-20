Бойцы батальона «Севастополь» поздравили татарстанцев с Днем защитника Отечества

Бойцы 12‑го батальона «Севастополь» БАРС‑Крым записали обращение к жителям Татарстана, поздравив их с наступающим Днем защитника Отечества.

В своем послании военнослужащие передали теплый привет жителям Казани и республики. Они рассказали, что недавно несли дежурство вместе с военнослужащими Минобороны, среди которых были двое срочников из Казани.

«Мы чувствуем ваше тепло. Всегда приезжают к нам друзья из Казани, привозят гуманитарную помощь, служат вместе с нами. Поэтому низкий поклон вам и теплый привет. Республике Татарстан и жителям Казани – троекратное “Ура!”», – говорится в видеообращении.