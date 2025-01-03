Бойцы батальона «Казань» получили письма и новогодние подарки от школьников Татарстана

В начале 2025 года, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, бойцы батальона «Казань» 291 полка получили посылки с детскими письмами и новогодними поделками. Также доставлена гуманитарная помощь — вещи, которые помогают сохранить жизнь бойцов на передовой и организовать их быт.

«Горжусь подвигами своих земляков на передовой и особые слова благодарности хочу выразить всем организациям, которые участвовали в подготовке и доставке этого новогоднего груза. Это Дирекция социальных и спортивных проектов, Региональная общественная организация „Готов к труду и обороне“ Республики Татарстан и наше связующее звено между фронтом и тылом — инициатор президентской программы „Время Героев“, военный корреспондент Дмитрий Макаренко», — поделилась с журналистом «Татар-информа» один из организаторов гуманитарной помощи, член Общественной палаты России Ольга Павлова.

Она отметила, что детские подарки и письма имеют большое значение для бойцов СВО. «В подготовке детских посылок приняли участие победители конкурса новогодних игрушек „Экоелка — 2024“. Письма и подарки детей, школьников для фронтовиков — самый дорогой подарок. Они берут их с собой в бой, храня в нагрудном кармане у сердца. Прикрепляют поделки на военный рюкзак как талисманы. Новогодние детские подарки — это ещё и способ передать тёплую домашнюю атмосферу в тяжёлые ратные будни», — отметила Ольга Павлова.