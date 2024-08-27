Бойцы батальона «Казань» поблагодарили активистов за помощь медикаментами

Бойцы танкового батальона «Казань» 291 полка и начальник медицинского пункта с позывным Джемиля поблагодарил казанских активистов за доставку медикаментов для первой неотложной помощи и переносную печь.

«Сегодня у нас прекрасные новости – наша медицинская часть пополнилась новыми медикаментами из Татарстана. Доставили их неравнодушные люди и просто патриоты нашей страны. Передали все что необходимо для первой неотложной помощи и эвакуации бойцов, коптеры», – говориться в видеосообщении из зоны СВО.

Бойцы поблагодарили инициаторов данной акции: советника председателя ОГО ФСО «Динамо РТ», члена Общественной палаты РТ Ольгу Павлову, председателя союза «Федерации профсоюзов Республики Татарстан» Елену Кузьмичеву, Евгению Коцарь и благотворительную организацию «Za Победу! Казань».

«Ваша помощь и поддержка наших бойцов незаменима. Сейчас все это будет использоваться на передовой, в зоне боевых действий. Также огромное спасибо воспитанникам Раифского спецучилища, которые передали сладости, а также переносную печь для бойцов батальона „Казань“», — поделились военнослужащие.