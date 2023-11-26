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Бойцы батальона «Алга» записали обращение к своим мамам в День матери
Бойцы татарстанского батальона «Алга» записали видеообращение с поздравлениями своим мамам по случаю Дня матери. Запись появилась в Telegram-канале батальона.
Как указано в публикации, находясь на передовой, наши бойцы выполняют свой боевой долг, однако их сердца всегда с самыми близкими. Бойцы батальона помнят, ради кого они воюют и кто ждет их дома.
Отметим, что День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Напомним, что указом Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
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