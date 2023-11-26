Бойцы батальона «Алга» записали обращение к своим мамам в День матери

Бойцы татарстанского батальона «Алга» записали видеообращение с поздравлениями своим мамам по случаю Дня матери. Запись появилась в Telegram-канале батальона.

Как указано в публикации, находясь на передовой, наши бойцы выполняют свой боевой долг, однако их сердца всегда с самыми близкими. Бойцы батальона помнят, ради кого они воюют и кто ждет их дома.

Отметим, что День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.