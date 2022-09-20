Бойцы батальона «Алга» о своих буднях в зоне СВО: «Воюем, результаты хорошие»

«Татар-информу» из собственных источников стало известно, как чувствуют себя бойцы татарстанского батальона «Алга», который некоторое время назад отправился в зону специальной военной операции на Украину.

Бойцы батальона, по словам источника, подбили танк и четыре единицы бронированной техники противника.

«Ребята уничтожили два взвода, когда те наступали. Попросту их “закошмарили”. Корректировали огонь с беспилотника, который республика им дала», – рассказал источник «Татар-информа».

Бойцы рассказывают, что противник тоже хорошо оснащен – много различных импортных приспособлений, которые дают преимущества в бою. Наши ребята проявляют чудеса изобретательности и смекалки.

«Бойцы сажают беспилотники на спиннинг и отправляют в небо, чтобы его не угнали. Он вылетает, с высоты все снимает. Когда противник на американской аппаратуре его перехватывает, и пытается его к себе увести, наши за спиннинг его назад пригоняют», – рассказал источник агентства.

Фото: Источник агентства

У наших бойцов есть тепловизоры и глушители на оружие, благодаря которым они совершают продуктивные вылазки по ночам, берут пленных. Некоторое время назад бойцы батальона были в разведке, устроили засаду.

«Ехал грузовик, обстреляли его – внутри оказались десять человек, водитель и офицер. Расслабляться противнику никто не дает. Наши ребята готовы ко всему. Работа им нравится, ее там, говорят, непочатый край. Настрой – боевой, в том числе, отомстить за наших павших товарищей», – подытожил источник «Татар-информа».