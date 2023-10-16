Бойцы батальона «Алга» о наставнике: «Он не хотел, чтобы добровольцы совершали ошибки»

Андрей вырос на рассказах своего деда о Великой Отечественной войне, поэтому и выбрал своим долгом службу Родине

Фото: nabchelny.ru

«Андрей в Югославии спас раненого американца. Тот потом разыскал его, чтобы выразить свою благодарность»

Андрей Яранцев родился в 1979 году. После окончания школы в 1996 году поступил в технический колледж. Работал на заводе «КАМАЗ». В 1998 году его призвали в армию. После он подписал контракт с Вооруженными силами РФ.

Андрей вырос на рассказах своего деда о Великой Отечественной войне, поэтому и выбрал своим долгом службу Родине.

Он был в саперном батальоне в станице Старотитаровская Краснодарского края, позже перевелся в 247-й парашютно-десантный полк, дислоцированный на Ставрополье. В его послужном списке участие в контртеррористической операции в Дагестане и Чеченской Республике, с миротворческой миссией находился в Югославии, Боснии и Герцеговине и Сирии.

Коллеги отца погибшего отметили, что глава семейства ценил в нем целеустремленность. В юности Андрей занимался карате, уделял физической подготовке много времени. Был хватким и спортивным.

Андрей Яранцев неоднократно получал ранения, но всегда оставался в строю. А в начале октября прошлого года подорвался при разминировании Фото: nabchelny.ru

«Алексей Валерьевич рассказывал нам, что Андрей в Югославии спас раненого американца. Тот потом разыскал его, чтобы выразить свою благодарность», — рассказали «Челнинским известиям» коллеги отца.

В 2014 году Андрей Яранцев попал в ряды бригады «Призрак» Луганской Народной Республики. С 2016 года принимал участие в боевых действиях в Сирии. А в 2022 году отправился в зону СВО.

«Он отличный воин. У него принцип один был: если не мы, то они к нам придут», — рассказывает сослуживец Евгений Хлопцев.

За боевую доблесть Яранцев награжден медалями «За отвагу», «За ратную доблесть», медалью Жукова, государственными наградами Донецкой и Луганской народных республик.

«Неоднократно получал ранения, но всегда оставался в строю»

«Летом прошлого года он занимался подготовкой добровольцев в нашем лагере. Учил минно-подрывному делу. Сам отбирал ребят в отряд, считал, что сапером не каждый может стать. Занимался серьезно, делился опытом. Не хотел, чтобы добровольцы совершали ошибки», — рассказали бойцы батальона «Алга».

Младший брат погибшего Артем говорит, что у Андрея было обостренное чувство справедливости. «Он никогда не мог со стороны наблюдать, как обижают слабого», — вспоминает родственник.

Андрей Яранцев неоднократно получал ранения, но всегда оставался в строю. А в начале октября прошлого года подорвался на снаряде при разминировании.

Прощание с бойцом состоялось 25 октября. Похоронили героя на Аллее славы Фото: nabchelny.ru

«Он показал себя незаурядной личностью. Помогал ребятам во время боевых действий встать в строй», — рассказал военком Центрального и Автозаводского районов города Рашид Ильясов.

Прощание с бойцом состоялось 25 октября. Похоронили героя на Аллее славы.

«Андрей Алексеевич проходил воинскую службу в разных частях страны и везде проявлял доблесть и отвагу. До конца своей жизни служил Отчизне. Набережные Челны будут помнить своего героя — его имя выбьют на мемориальной плите в комплексе „Родина-мать“», — сказал на панихиде мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин выразил соболезнования родным от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Государственного Совета, Кабинета Министров РТ.

«Нет слов, чтобы передать, каким храбрым и самоотверженным воином он был. Он был настоящим солдатом», — произнес Дауфит Хамадишин.

На стене школы № 27, где учился Андрей Яранцев, установлена мемориальная табличка в память о воине Фото: nabchelny.ru

«До конца был верен присяге, которую дал нашей стране»

На стене школы № 27, где учился Андрей Яранцев, установлена мемориальная табличка в память о воине. Здесь его помнят учителя, а ученики уважают его подвиг.

«В школе он был жадным до знаний. Если чего-то не понимал, тянул руку и не стеснялся расспрашивать учителя. Это была его отличительная черта», — рассказывают о нем одноклассницы.

На мероприятии присутствовали также члены семьи героя — его мать, отец и брат Фото: nabchelny.ru

На мероприятии присутствовали также члены семьи героя — его мать, отец и брат.

«Андрей Алексеевич является настоящим примером мужества, героизма, — обратилась к присутствующим на мероприятии заместитель главы Набережных Челнов Ирина Сагидуллина. — Он до конца был верен присяге, которую дал нашей стране».

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.