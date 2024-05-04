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Бойцу СВО, водителю минометной батареи из Татарстана вручили медаль «За отвагу»
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина медалью «За отвагу» награжден Руслан Юнусов из Лениногорска. Награду бойцу передали в администрации города.
Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов и военный комиссар города Рустем Мисбахов поздравили военного. Хусаинов вручил ему удостоверение к медали и приколол к груди награду, которую солдат заслужил верностью и преданностью своей стране и народу.
Несмотря на свой высокий рост и довольно грозный вид, военный очень скромен. Он неохотно рассказывает о том бое, в котором был ранен.
Руслану Юнусову — 40 лет. Несмотря на хорошую работу, семью, в 2022 году принял твердое решение отправиться в зону специальной военной операции. Боец рассказал, что у него двое детей.
«Решение было продиктовано многими факторами <...> Но доля патриотизма все же превыше, этот фактор на первом месте», — сказал он.
Пройдя боевое слаживание под Ростовом, на передовой солдат приступил к выполнению задач в качестве водителя минометной батареи. Во время очередного штурма Руслан управлял своей боевой машиной.
Отряд подвергся атаке противника. Снаряд разорвался с левой стороны бронетранспортера, со стороны водителя, и осколок едва не задел сердце бойца. Он попал в бок, именно туда, где торс солдата не защищен стальными пластинами — они укрывают только спину и грудь.
«Это было днем, передвигаться самостоятельно я не мог, — нехотя рассказывает боец. — Ближе к вечеру эвакуационный отряд обнаружил меня. Осмотрев, санитар диагностировал глубокое ранение и сообщил, что необходимо доставить в госпиталь: в полевых условиях он мне не поможет. Как сказал мне позже хирург, операция длилась ровно 30 минут. Это доказывает только одно — военные хирурги — от Бога! Причем ранение никаким образом не сказывается на здоровье, я так же крепок и силен, скоро вернусь к своим, на фронт».
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
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