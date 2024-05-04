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СВО 4 мая 2024 15:00

Бойцу СВО, водителю минометной батареи из Татарстана вручили медаль «За отвагу»

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Бойцу СВО, водителю минометной батареи из Татарстана вручили медаль «За отвагу»
Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина медалью «За отвагу» награжден Руслан Юнусов из Лениногорска. Награду бойцу передали в администрации города.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов и военный комиссар города Рустем Мисбахов поздравили военного. Хусаинов вручил ему удостоверение к медали и приколол к груди награду, которую солдат заслужил верностью и преданностью своей стране и народу.

Несмотря на свой высокий рост и довольно грозный вид, военный очень скромен. Он неохотно рассказывает о том бое, в котором был ранен.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Руслану Юнусову — 40 лет. Несмотря на хорошую работу, семью, в 2022 году принял твердое решение отправиться в зону специальной военной операции. Боец рассказал, что у него двое детей.

«Решение было продиктовано многими факторами <...> Но доля патриотизма все же превыше, этот фактор на первом месте», — сказал он.

Пройдя боевое слаживание под Ростовом, на передовой солдат приступил к выполнению задач в качестве водителя минометной батареи. Во время очередного штурма Руслан управлял своей боевой машиной.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Отряд подвергся атаке противника. Снаряд разорвался с левой стороны бронетранспортера, со стороны водителя, и осколок едва не задел сердце бойца. Он попал в бок, именно туда, где торс солдата не защищен стальными пластинами — они укрывают только спину и грудь.

«Это было днем, передвигаться самостоятельно я не мог, — нехотя рассказывает боец. — Ближе к вечеру эвакуационный отряд обнаружил меня. Осмотрев, санитар диагностировал глубокое ранение и сообщил, что необходимо доставить в госпиталь: в полевых условиях он мне не поможет. Как сказал мне позже хирург, операция длилась ровно 30 минут. Это доказывает только одно — военные хирурги — от Бога! Причем ранение никаким образом не сказывается на здоровье, я так же крепок и силен, скоро вернусь к своим, на фронт».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.

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