Бойцу спецоперации из Менделеевска вручили медаль «За воинскую доблесть» II степени

Демобилизованный ветеран боевых действий Дмитрий Токарев получил медаль «За воинскую доблесть» II степени. Награда вручена в соответствии с приказом министра обороны за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, передал ее военный комиссар района Сергей Залуженко.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, Дмитрий Токарев был мобилизован военным комиссариатом Менделеевского района в октябре 2022 года, принимал участие в боевых действиях в составе 430-го полка (воинская часть 41869). Демобилизован в январе текущего года из-за полученных травм.

Медаль бойцу вручили на уроке мужества, который состоялся на аллее Героев для учеников школы №4.

В событии приняли участие военный комиссар Сергей Залуженко и социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Миляуша Макарова. Также присутствовали мать Дмитрия Токарева и его дочь.

В беседе со школьниками боец рассказал о своей службе в Вооруженных силах РФ. Ученики задали бывшему бойцу интересующие их вопросы. В завершение встречи Дмитрий пожелал ученикам успехов в учебе.

«Учитесь, развивайтесь и берегите себя», — сказал он напоследок школьникам.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону