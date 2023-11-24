Бойцу из Лениногорска вручили машину для выполнения боевых задач в зоне СВО

Фото: Ильмира Гареева

Ключи от вездехода УАЗ Патриот высокой проходимости мобилизованному с позывным Тоха вручил Алмаз Насибуллин, директор местного предприятия, который является ему двоюродным братом.

Меценат активно участвует в сборе гуманитарной помощи и ее отправке с самого начала военной операции.

«Мы все росли на одной земле, мы все братья, появилась возможность помочь, посчитал своим долгом сделать это», — объясняет он.

Военнослужащий вернулся в родное село Каркали Лениногорского района на несколько дней, чтобы оформить документы на подаренный автомобиль, уладить все формальности, а потом вернуться к сосолуживцам. Также боец успел повидаться с родными и близкими. Дома его встречали за щедро накрытым столом.

Фото: Ильмира Гареева

Тоха рассказал, что на данный момент погодные условия в зоне СВО сложные, дороги превращены в «кашу» из смеси грязи, снега, песка и камней. Поэтому машина такого класса с хорошей проходимостью жизненно необходима. На этой машине они будут ездить за продуктами питания, патрулировать лесополосу, вывозить раненых и многое другое.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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