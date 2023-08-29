Бойцу из Челнов вручили внедорожник для эвакуации раненых в зоне спецоперации

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Челнинский военнослужащий с позывным Росток служит в медицинской роте. Рискуя жизнью, он эвакуирует раненых бойцов. Боец приехал в краткосрочный отпуск в родной город, где ему вручили внедорожник.

Автомобиль для военного приобрели предприниматели и команда Общероссийского народного фронта. Машина предназначена для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, а также для перевозки раненых военнослужащих.

Депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин рассказал, что машину выбирали вместе с военнослужащим. «Так получилось, что этот автомобиль полностью готов. Единственное, на нем сейчас поменяем шины на более грязевые, а в остальном проверили, конечно, машину. Она полностью в исправном состоянии», — пояснил депутат.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

До мобилизации сам Росток был предпринимателем. Когда получил повестку, то закрыл свое дело, пошел в военкомат и заключил контракт. С декабря прошлого года находится в зоне проведения спецоперации. По словам военного, родные были против его решения. В качестве аргумента он смог привести только необходимость защищать Родину.

Как признается челнинец, главное для него — оказать помощь, а вот лиц он не запоминает. Но некоторые выздоровевшие раненые сами находят его.

«Начинаем дружить, поддерживать друг друга. Есть такие ребята, с которыми по сей день продолжаем общение, то есть после их эвакуации. Есть ребята, которые уже не вернулись, а комиссовались. А в России общаются. Когда сюда приехал в отпуск, узнали об этом, были те, которые приехали, навестили, посидели, пообщались», — поделился военнослужащий.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Силы ему дает желание вернуться домой, воспитать ребенка, жить, работать уже в мирное время.

Во время своего отпуска Росток также испытал машину на прочность. Проехал на ней 500 километров, автомобиль в отличном состоянии. Скоро военнослужащий отправится в ней на передовую для выполнения боевых задач.