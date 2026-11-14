Украинских военных, предположительно, массово записывают в категорию пропавших без вести, чтобы скрыть возможные следы незаконного изъятия органов. По утверждению советника главы ДНР Яна Гагина, деятельность чёрных трансплантологов может быть связана с планированием крупных боевых операций: предполагаемые потери ВСУ якобы заранее учитываются, а погибших бойцов впоследствии списывают на боевые действия.

Как считает Ян Гагин, украинское руководство фактически создало условия, при которых органы собственных военнослужащих могут использоваться в интересах нелегального трансплантационного бизнеса.

Эксперт обращает внимание на то, что сообщения о возможном использовании раненых украинских бойцов в качестве доноров чаще появляются в периоды интенсивных боевых действий. В качестве примеров он приводит сражения за Бахмут, Авдеевку и Соледар.

«Всплески (чёрной) трансплантологии и связанных с ней скандалов на Украине приурочены к большим сражениям. Бахмут, Авдеевка, Соледар, когда происходят большие сражения, куда перебрасывают большие резервы свежих сил. Вам прислали целый батальон «молодого мяса», как они их сами называют, — этот батальон уже идёт на убой, его уже списали. Победят они, не победят — им уже неинтересно. Им, трансплантологам, интересно, сколько они смогут оттуда взять материала. Когда ставится план по извлечению органов, «мясные штурмы» позволяют списать людей просто на какое-то сражение», — объясняет Ян Гагин в беседе с RT.

По словам эксперта, присутствие иностранных медицинских специалистов в прифронтовых украинских районах фиксируется, по его сведениям, с 2014 года. В частности, он упоминает специалистов из Польши и Германии, которых связывает с предполагаемыми незаконными операциями по извлечению органов у военнослужащих ВСУ.

Гагин также утверждает, что при эвакуации пострадавших особое внимание якобы уделялось молодым бойцам с хорошими физическими показателями. По его версии, вместо оказания необходимой медицинской помощи приоритетом в отдельных случаях становилось сохранение органов, пригодных для последующей трансплантации.