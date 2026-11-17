Герой России из Татарстана Расим Баксиков пригласил участников СВО принять участие в президентской программе «Время Героев», которая даёт ветеранам возможность реализоваться на госслужбе.

«Это реальная возможность не просто получить диплом, а войти в систему государственного управления с пониманием того, как она работает», – отметил Баксиков.

Принять участие могут ветераны СВО без высшего образования. Заявки уже подали более 15 тыс. человек со всей России.

Подать заявку можно на сайте https://времягероев.рф. Их будут принимать до 25 января 2027 года.