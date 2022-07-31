Бойцов морского подразделения казанского полка Росгвардии поздравили с Днем ВМФ

пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Морское подразделение казанского полка Росгвардии было создано в апреле 2005 года. Задачи, которые выполняют росгвардейцы, весьма обширны – они обеспечивают порядок на водных объектах, в акваториях Волги и Камы, речпортах и местах отдыха людей на воде. В состав взвода входят катера, лодки и гидроциклы, а также группа водолазов.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

За 2022 год росгвардейцы досмотрели 185 судов, изъяли у браконьерства 4 200 метров сетей и 50 кг рыбы. Военнослужащие выявили 7 преступлений и 64 административных правонарушений.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ



