news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
31 июля 2022  13:52
Полина Шевчук

Бойцов морского подразделения казанского полка Росгвардии поздравили с Днем ВМФ

news_top_970_100
Бойцов морского подразделения казанского полка Росгвардии поздравили с Днем ВМФ
пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Морское подразделение казанского полка Росгвардии было создано в апреле 2005 года. Задачи, которые выполняют росгвардейцы, весьма обширны – они обеспечивают порядок на водных объектах, в акваториях Волги и Камы, речпортах и местах отдыха людей на воде. В состав взвода входят катера, лодки и гидроциклы, а также группа водолазов.

 

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

За 2022 год росгвардейцы досмотрели 185 судов, изъяли у браконьерства 4 200 метров сетей и 50 кг рыбы. Военнослужащие выявили 7 преступлений и 64 административных правонарушений.

 

 

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ


 

#росгвардия #ВМФ России
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100