«Бойцам важно чувствовать поддержку»: из Казани на СВО отправится 2 тонны гуманитарки

Сегодня из Казани выехал грузовой автомобиль, доверху набитый гуманитарной помощью. Она предназначена для бойцов 1234 полка из Татарстана, которую собрала общественная организация «Помощь СВОим Татарстан» при Благотворительном фонде имени Героя России Дамира Исламова.

На отправке гуманитарного груза присутствовал Герой России Расим Баксиков. Он также является членом Благотворительного фонда.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-иформ»

«Мы ездим к мобилизованным из Татарстана. Здесь вся собранная нами гуманитарка. Из дорогого - это детекторы дронов и генераторы. Также ежемесячно бойцам привозят предметы личной гигиены, газовые баллоны», – рассказал основатель волонтерской группы «Помощь СВОим Татарстан» Фоат Галимуллин.

Сегодня из Казани отправляется груз весом 2-3 тонны. В нем собрано все самое необходимое для полка. Кроме того, в составе груза есть именные посылки и письма, а также письма от детей.

«Бойцу важно ощущать поддержку тыла. Когда боец чувствует эту поддержку – он многое может», – рассказал Герой России Расим Баксиков.

Участие в погрузке гуманитарной помощи приняли все присутствующие. Женщины занимались упаковкой, а мужчины переносили вещи со склада на улицу. Расим Баксиков, засучив рукава, носил по несколько коробок сразу. Затем груз аккуратно сложили в грузовик.

Самым трогательным элементом груза, безусловно, являются детские письма. Для бойцов крайне важно ощущать поддержку даже самых юных граждан, осознавать, что в них верят.

«Детские письма – это всегда очень трогательно. В блиндажной жизни мы радовались средствам гигиены, сухому душу. А детские письма у нас даже в блиндаже были наклеены. Многие носили их с собой, перечитывали», – поделился Расим Баксиков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Общественная организация «Помощь СВОим Татарстан» совершает подобные поездки ежемесячно. Однако данная отправка имеет особое значение, так как является одной из наиболее крупных. Конечно, она не сравнится с автомобилем, который ранее был доставлен группой. Тогда они привезли на фронт «Ладу Ниву». Теперь же планируется отправка «буханки».

Все это собирается собственными усилиями, в каждую отправку вкладывается душа. За рулем всегда находится основатель группы. Он признается, что это опасно, но говорит об этом спокойно, так как привык. К тому же, мужчина признается, что не может оставить СВОих без помощи и поддержки, которая так важна для них сейчас.