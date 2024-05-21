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На нужды СВО направят вырученные от концерта средства в Зеленодольске
В Зеленодольске на сцене ЦКИНТ имени Горького с лучшими номерами выступила народно-вокальная студия «Каданс» — благотворительный концерт прошел в поддержку бойцов спецоперации и их семей.
Перед началом мероприятия в фойе была организована ярмарка с выпечкой, игрушками и изделиями ручной работы.
Всего удалось собрать более 36 тысяч рублей, эти средства будут переданы волонтерам, которые ездят на передовую. Они закупят всё необходимое.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, проведение мероприятий в поддержку бойцов не редкость.
«Наши люди очень инициативные, концерт был бесплатным, вход для всех желающих. Руководитель коллектива „Каданс“ — заслуженный работник культуры Кристина Попова. У них музыкальная семья: супруг Антон Попов — директор Зеленодольской музыкальной школы. Воспитывают четверых детей. Поддерживают военнослужащих. Их семью очень любят в нашем городе», — поделились в администрации.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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