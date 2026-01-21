Бойцам СВО из Запорожья доставили гитару с автографом Раиса Татарстана

В зоне СВО волонтеры «От сердца для Победы» передали бойцам из Татарстана гитару, на которой расписался Раис РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщил корреспондент журнала «Татарстан» Дмитрий Сивков.

Сивков находится в этой поездке с волонтерами, он рассказал, что в прошлом году в администрации Ново-Савиновского района Казани показали, что именно казанцы отправляют бойцам на фронт в качестве гуманитарной помощи. Мероприятие посетил Раис РТ, который обратил внимание на выставлявшуюся гитару и поставил на ней свой автограф. Именно эту гитару волонтеры доставили в эту поездку.

«Одной доставкой дело не ограничивается, выступаем перед бойцами, где только возможно – в местах дислокации, в госпиталях… В основном это акустические концерты. Среди наших слушателей есть и те, кто сам умеет или умел когда-то в молодости играть на гитаре. Некоторые из них, вдохновленные нами, сами высказывают желание взять в руки инструмент, вот и просят, бывает, привезти им гитару», – рассказывает Дмитрий Сивков со ссылкой на руководителя волонтеров и худрука ВИА «Хорошее настроение» Айдара Хайруллина.

Грузы для земляков на СВО волонтеры организации доставляют уже не первый год. Хайруллин рассказал Дмитрию Сивкову, что сразу понял, кому хочет отдать инструмент – гитару доставили командиру одного из подразделений ВДВ с позывным «Волга».

«Хорошая гитара, спасибо! Обещаю, без дела простаивать подолгу не будет», – сказал «Волга», опробовав инструмент.