Бойцам СВО из Татарстана передано более 2 тыс. гладкоствольных ружей

Татарстанцы передали более 2 тыс. гладкоствольных ружей 12 калибра в войсковые части Минобороны России. Об этом сообщил сегодня замначальника отдела контроля за оборотом оружия центра ЛРР Управления Росгвардии по РТ Рамиль Камалиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Тем, кто желает передать оружие, нужно обратиться в отдел лицензионно-разрешительной работы по месту жительства и сообщить об этом. Мы это фиксируем. Потом приглашается представитель войсковой части в республику, заключается договор пожертвования и передается оружие, которое ставится на баланс», – рассказал он.

Кроме того, изъятое за различные нарушения оружие хранится Росгвардией не более одного года. Если прежний владелец не предпринял никаких мер для его возврата, оружие переходит в собственность государства. Если это оружие пригодно для использования, оно также передается в войсковые части.

«На сегодняшний день около 900 единиц изъятого оружия передано в таком формате», – добавил Камалиев.